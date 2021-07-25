針對中美高層今年會不會接觸的問題？大陸國務委員兼外交部長王毅3日出席第九屆世界和平論壇開幕式時表示，「我們當然希望恢復對話，但這要看美國有沒有誠意」，對此，政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成表示，隨著美國副國務卿雪蔓25日至26日將訪問大陸，並在天津會晤國務委員兼外長王毅和其他官員，這樣動作是好的，現中美最有可能會面的時間點是在義大利羅馬的G20。

美國副國務卿雪蔓25日至26日將訪問大陸，並在天津會晤國務委員兼外長王毅和其他官員，甚至負有促成中美元首會面的重要任務。對此，據港媒《中評網》昨（24日）報導，湯紹成接受採訪時表示，雪蔓將在25日、26日訪陸，王毅還會與雪蔓會面，這樣的動作是非常好的，現在中美碰面最有可能的時間點是在義大利羅馬的G20，但還需要觀察未來2個月中美之間還有什麼攻防、中美關係的氛圍是更友好或更惡劣。

湯紹成接著表示，至於美國的誠意會是什麼？拜登與俄羅斯總統普丁在6月16日見面前，美國放棄制裁德國與俄羅斯的天然氣管線北溪二號，這就是非常明顯的友善訊息；美國若要跟大陸見面，也會釋放一些相對友善的訊息，如美國亞太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）日前明確表示，美國支持「與台灣之間強而有力的非官方關係，但是不支持獨立」，可能就是釋放友善的訊號。

對於台灣該扮演何種角色，湯紹成認為，台灣可扮演主動積極的角色，抓著美國不支持「台獨」的立場，化解兩岸之間的僵局，這對台灣的安全來說是更好的保障。