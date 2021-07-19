針對交通部18日所發布的太魯閣號行政調查報告，由13位罹難者家屬所組成的團體「太魯閣的眼淚」，今天上午到交通部前抗議說，看到這份報告，他們只有滿滿的憤怒與心痛，宛如又被狠狠插上一刀。

因為疫情，「太魯閣的眼淚」今天僅派了4個人來抗議，不過，交通部則是以警力及鐵欄杆的陣仗面對，讓他們更加憤怒與不滿。

「太魯閣的眼淚」發言人王薇君說，太魯閣號事件發生後，台鐵說會派出關懷員與家屬聯絡，但已經超過一個月都無聲無息，不知道這是什麼關懷？因為疫情，家屬已經忍了100多天未發聲，他們今天到交通部前陳情，又面臨一整排的鐵欄杆伺候，這樣的官僚態度，離人民實在太遠了。

罹難者家屬陳先生說，台鐵關懷員最近一次聯絡家屬是在6月，但都是在問和解內容及要不要簽和解書等，未真正觸及家屬關心的議題。他說，2年多前普瑪號發聲出軌意外，台鐵就說要改革，但這段時間到底改革了什麼？

陳先生說，在太魯閣號事件中，他失去了女兒及妹妹，心裡非常沉痛。但是，到目前為止，只有禍首李義祥被判處5年徒刑，家屬不能接受，他要求司法應加重對官員、承包商加重判刑，才能對死者交代。

另一位罹難者家屬陳小姐則說，如果台鐵做好鐵道維護，或許她的女兒就不會走了，現在可以開心的跟姐姐在一起。說到傷痛處，她忍不住哽咽失聲。

「太魯閣的眼淚」指出，看到交通部提出的太魯閣號行政調查報告，他們充滿憤怒與心痛。此次意外事故，聯合大地工程明顯涉有重大疏失與嫌疑，理應是「被調查對象」，交通部卻明目張膽地邀集他們來「共同調查」，然後做出一份球員兼裁判的的調查報告，非常荒謬。

「太魯閣號的眼淚」提出兩點訴求，一、司法機關應對台鐵嚴加深入調查，釐清這起事故顯現出的結構性問題，唯有如此，才有真相，才不枉罹難者的犧牲；二、台鐵應重新提出和解書，和解協議內容必須與家屬重新協調。