大陸女星金莎在2005年和天王林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉，兩人因此傳出緋聞，但雙方都否認且堅稱「只是好朋友」，金莎也開始受到關注；40歲的金莎在去年參加《乘風破浪的姐姐》和《女兒們的戀愛》後登上事業巔峰，最近她自曝喝咖啡喝到細菌感染，同事也都中鏢，一票人又吐又瀉，讓她超無奈。

金莎今（15）日中午在微博更新近況，一開頭就說自己才剛退燒，接著緩緩說出發生什麼事；她提到上星期才因為按摩過多，導致筋膜沾黏，沒想到日前又喝了某連鎖咖啡後，發現身體不適，就醫後才知道細菌感染，讓她哭笑不得地嘆，「水逆寶寶可以放過我嗎」。

金莎2005年和林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉爆出緋聞。(圖/ 摘自金莎微博)

金莎表示自己和同事們喝咖啡喝到細菌感染。(圖/ 摘自金莎微博)

不過，金莎也藉此呼籲其他愛喝咖啡的網友，日常生活中空閒時可以將喜歡的咖啡豆磨碎，把處理好的咖啡粉帶在身邊，想喝就自己弄，這樣也比較衛生；她認為市場上的咖啡店，在冰塊與水的處理上不夠仔細，容易有很多細菌，希望大眾比她幸運，不要遇到這種衰事。

另外金莎在底下留言表示，不只她一個人細菌感染，同事們也有喝咖啡，幾乎都吐的吐、瀉的瀉，而且之所以會肯定是咖啡的問題，是因為當天他們一夥人都沒有吃別的食物，最後全員掛病號；不少網友看了也嚇到，「一天三杯咖啡的我瑟瑟發抖」、「冰拿鐵愛好者感到恐懼」。