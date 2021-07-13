一名林姓男子與公司女同事南下屏東協助幫公司舉辦活動，女同事找來兩名閨密前往打工協助，未料林男卻在民宿房間內，不顧房內有女同事，連續性侵A女及B女，過程中女同事還拍床制止，但林男則繼續逞慾，兩名受害女生事後驗傷提告，高雄高分院判林男8年徒刑，需賠償A女80萬元。

根據判決書記載，林男與公司女同事在107 年12月下旬南下屏東舉辦活動，女同事找了兩名女性好友一同前往協助擔任工作人員，晚間女同事因為辦活動太累早早入睡，B女則是喝了酒後昏睡。A女則洗澡後一起與B女同睡一張床。

但林男卻不願離開房間，先趁Ｂ女因飲酒及疲勞而熟睡，親吻Ｂ女之頭部、臉 部，並強行指侵。當時A女尚未熟睡全程目睹，接著林男想要上床性侵B女，A女旋出聲表示欲喝水想藉機制止，但林男卻反過來對A女進行性侵。

Ａ女表示，當林男性侵她時，原本熟睡的女友人有發現，還過來打床舖警告，但林男沒有反應，女同事就用棉被蓋住頭衝出去外面，男生看到後，也跟著 出去，大概過了10分鐘女友人先回來回到床繼續睡，林男卻又回到房內鎖門，不顧她不斷抗拒，硬是對她性侵。

但林男出庭時辯稱，「當天我有在Ａ女的耳朵旁邊詢問她的意見，跟她接吻之後，才繼續後面的動作；當時Ａ女是沒有明確的從嘴巴說可以，但是她有點頭；依我的認知，當時Ａ女有同意跟我為性行為；當時我也有摸Ｂ女全身及猥褻下體，但當時Ｂ女意識清楚，還沒睡著；Ｂ女雖沒有同意，但我認為這也是出於雙方意願。」

法官認為，又Ａ女於案發後因有性壓力反應、焦慮的適應障礙症，且Ａ女、Ｂ女案發前與被告毫無認識，且2 女僅是受邀而前往打工，怎麼可能當晚一起飲酒後，均同意與林男發生性行為。

高院法官審酌，林男被告為滿足一己性慾，漠視告訴人Ａ女、Ｂ女之性自主權，利用告訴人Ｂ女嗜睡而不能抗拒之際趁機性侵，又見Ａ女無援可欺性侵，所為對Ａ女、Ｂ女之身心均產生巨大傷害，有不可磨滅之重大影響，因此判處8年有期徒刑，並須賠償80萬元給A女。