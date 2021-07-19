新北市一名46歲女性確診者案號「15518」7月11日曾至屏東親友家拜訪，屏東縣政府19日公佈其足跡，均已完成環境消毒作業，並匡列2人採檢後到防疫旅館居家隔離。

屏東縣政府衛生局在接獲新北市衛生局通知後展開疫調；案號「15518」7月11日攜二名子女搭乘普悠瑪號傍晚抵達屏東，至親友住處休息，當晚獲悉其新北市友人確診，立即託人購買快篩試劑篩檢，當時篩檢為陰性，她緊急連絡先生連夜開車南下屏東接人，隔日一家四口駕車北返，回到新北市時再前往醫院PCR篩檢，結果也是陰性。

之後「15518」在自家進行居家隔離。至7月17日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，再次篩檢，18日確診收治。

衛生局疫調「15518」在屏東足跡，包括屏東市勝利路猋師傅便當店等處，均已完成環境消毒，匡列2人為密切接觸者，安排採檢並至防疫旅館隔離，另有3人為自主健康管理，安排採檢。