日本知名主持人上田晉也剛接下東奧特別應援的主持工作，未料24日卻驚傳確診新冠肺炎，因為他手上主持不少綜藝節目，也曾在東奧開幕式的記者席採訪，讓外界格外擔心。

據日媒報導，上田晉也24日突然發燒，經PCR篩檢後確認陽性，目前身體狀況安定，有些微發燒、喉嚨痛等症狀，而他本來擔任東奧特別應援主持人，將會賽後訪問奪牌的日本選手，《日刊體育報》報導，他23日曾在東奧開幕式的記者席採訪，最後一次和選手接觸是11日。

目前他將遵照衛生單位指示休養，接下來的運動新聞節目、奧運賽事採訪工作等，都會受到影響，他也透過經紀公司向各個相關單位致歉。上田晉也是搞笑組合奶油濃湯成員，搭檔是有田哲平，而有「主持之王」封號的他，主持不少人氣綜藝，包括《時尚主義 (おしゃれイズム)》、《閒聊007》、《世界上最想上的課（世界一受けたい授業）》，還有體育節目《GoingSports&News》，曾於2018年來台前往西門町採訪。