楊勇緯在柔道男子60公斤金牌戰飲恨，不過對上世界排名比他高的老冤家高藤直壽，而且又是地主選手，又是日本東京奧運的重要項目柔道，要獲勝的條件非常嚴苛，楊勇緯最後的表現已經令人激賞，讓全世界看見排灣族勇士的力量。

高藤直壽贏得並不漂亮，他不肯與楊勇緯對決寢技，而是不斷側身、技術性避開對決，即使衣服鬆寬了也裝傻不拉緊，只以領先的1個犯規次數（黃牌指導）來壓迫楊勇緯。反觀楊勇緯一路殺過來全是「一勝（IPPON）」乾脆地打倒對手，賽後楊勇緯痛哭說想拿金牌，但也表示對手不跟他正面較量寢技，他真的沒辦法。

柔道的規則歷年經過多次修改，比較重大的是2017年取消了「有效」，只保留「一勝」「半分」的得分方式，同時將犯規上限縮減為3次（原先為4次），犯規滿了就自動形成「反則負」，楊勇緯就是吃了這個虧。

規則上為了鼓勵積極進攻，採取拖延、防守姿態、佯攻都是被禁止的，然而選手動作是否違規還得看裁判，地主的優勢是難免的。高藤直壽在8強戰也是以犯規磨死喬治亞選手，加上他本身技術也很強，在犯規數領先的情況下已經立於不敗之地。