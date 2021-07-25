桃園市25日「嘉玲」還減一，桃園市長鄭文燦主持疫情說明記者會，因桃園確診人數從24日901人今天變成900人。他說，該案號首日採檢CT值32，後2天採檢卻皆是陰性，因此中央流行疫情指揮中心移除該案號，桃園少1人確診。

桃園原本24日累積確診人數達901人，25日「嘉玲」卻變成900人，鄭文燦也說明，7月21日案15608採檢時CT32，但是22、23日採檢都是陰性、血清抗體陽性。中央流行疫情指揮中心移除該案號，桃園確診因此少1人。

鄭文燦也說明桃園鬆綁規範，宗教祭祀規範動態活動如平安宴、流水性、繞境、進香還是限制，以靜態宗教儀式如水燈、儀典、普渡則鬆綁，不過僅能有法師和工作人員。也希望機關首長、民意代表，不要參加公祭、普渡，若是室內超過50人、戶外100人，就需提防疫計畫，不過原則上希望延期舉行。

因有民眾關心沒有開放的場館，鄭文燦也說，將以階梯式開放，包含親子館、南區青少年活動中心、婦幼館、市民活動中心、老人文康中心、長青學苑、關懷據點暨長照巷弄站尚未鬆綁。有些單位有志工，原則上65歲以上不出勤，65歲以下志工盡量運用打過第一劑疫苗者。

電影院部分，需實聯制、量體溫、梅花座或間隔座，全程戴口罩、禁止飲食、保持社交距離。各場次間消毒、清消人員要穿防護裝備，從業人員定期快篩或PCR。公園籃球場、體健設施、遊戲場不開放，公園廁所開放，2小時消毒一次。至於超商、賣場餐飲區，從業人員要2罩1套，實聯制、量體溫、桌間距離1.5公尺、梅花座、隔板，單次使用單次消毒，容留人數減半。夜市一樣不開放試吃，飲食外要戴口罩、個人套餐不共食。

因桃園將到期莫德納疫苗約3640劑，媒體詢問會不會過期？鄭文燦說，這些為衛福部桃園醫院專案，以及聯新國際醫院專案，醫院已經陸續通知符合資格民眾，29日以前會打完。