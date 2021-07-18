中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增15例本土及3例境外移入，其中一名個案自美國返台的50多歲女性，已經接種過兩劑輝瑞/BNT疫苗後，返台也有三日內陰性證明仍然確診。指揮官陳時中表示，打完兩劑疫苗不代表不會染疫，或是只打一劑、打完還沒保護力就染疫，三種原因都可能染疫。

今天新增的一名境外移入個案案15512為本國籍50多歲女性，7月16日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，在機場採檢後至防疫旅館檢疫，同日出現流鼻水、喉嚨痛、喉嚨癢及頭暈症狀，7月17日由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，並於今日確診；已匡列接觸者19人，其中10人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘9人為同班機機組員，列自主健康管理。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名個案分別於六月中、七月中打完兩劑疫苗就搭機返國，入境檢疫後，發現確診。

羅一鈞表示，目前出國打疫苗大家覺得能搶先獲得足夠保護力，但還是要特別注意個人防護以免境外染疫得不償失。

指揮官陳時中說，打完疫苗後，過兩週後打完兩劑就會有完整保護力，但不代表不會染疫，更不要說只打一劑保護力，或是打完還沒保護力就染疫，三種可能性都有，該注意的事項都要注意。

不過陳時中還是強調，打疫苗最大的好處就是降低致死與重症率，這是很明顯的。