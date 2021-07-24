中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為24例本土及1例境外移入。確診個案中新增2例死亡。指揮官陳時中說，雖然今日本土個案縣市多，但是不明感染源維持10人以下已有1周之久，關聯的案例比較集中，散發案例相對比較少。

24例本土個案，其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為19男、5女，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今年7月19日至7月23日。個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例，其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中。

境外移入個案方面，今日新增1例(案15660)，為本國籍20多歲男性，6月26日曾於西班牙快篩陽性，7月22日自西班牙入境，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，今日確診，同班機前後2排旅客匡列中。

確診個案中，今日新增2例死亡個案，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診，7月22日死亡。

這波本土疫情（5月11日至7月22日）共累計公布14312位確診個案，其中已有12543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。去年至今，國內累計15558例確診，分別為1255例境外移入，14250例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案9508、案15608)，累計108例移除為空號。

截至目前，國內共有786例死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。