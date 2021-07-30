機組員兒女難上學 陳時中：修正規範自主管理不在管制 14:322021/07/30 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機組員兒女難上學，陳時中表示會修正規範，自主管理不在管制中。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部日前制定「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，提及幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園，使經常居家檢疫、自主健康管理讓機組員的幼兒，在疫情期間幾乎沒有辦法進入幼兒園，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會針對家中有居家檢疫、居家隔離的不能來學校，但教育部會修正如果家人自主健康管理則不在管制之內。 陸生等3類人開放接種 金門衝第一 台南擬推疫苗護照 陳時中擔心有人權問題：2周內開會討論 #幼兒 #居家檢疫 #自主健康管理 #機組員 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慢性病領藥、視訊看診 讓你看病免出門 13:302021/07/30 健康 一條腸子通到底 叫3生肖說謊比登天還難 12:392021/07/30 運勢 房思瑜熱血看奧運 拿球拍守電視加油 04:102021/07/30 娛樂新聞 重車輾壓自來水頻爆管 楊瓊瓔爭取4000萬改善補丁路 13:322021/07/30 寶島 居隔還讓朋友拜訪2確診 桃園市府將罰30萬 16:432021/07/30 生活 「故宮尋寶趣」用藝術體驗 引領樂齡族「創意老化」 07:002021/07/30 生活 綠營要求紓困措施延長至年底 中市府：視疫情滾動式調整 13:572021/07/30 政治 剝奪受教權？法規綁死死 機組員小孩難進幼兒園 12:002021/07/30 生活 《電腦設備》外資分歧 光寶科仍走高 13:082021/07/30 財經 指考考生沒關手機被扣分 案例累積高達70件 13:202021/07/30 生活 全球人壽遠距投保 ５步驟一機搞定 04:102021/07/30 地方新聞 生活熱門新聞 嘉義工廠爆群聚「1傳9」 可能感染源曝光 1員工曾住萬華 - 生活 獲中央同意！萬華擬做血清學檢查 柯文哲：看黑數多嚴重 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 林昀儒陸籍教練訪談曝光 網看呆直呼完全值得：專業度沒法比 - 生活 送什麼才願意打國產疫苗？網直喊要這2物：給我就打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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