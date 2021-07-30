教育部日前制定「幼兒園（教保服務機構）因應COVID-19防疫管理指引」，提及幼兒及其同住成員處於居家隔離、居家檢疫、自主健康管理狀態，幼兒將不可入園，使經常居家檢疫、自主健康管理讓機組員的幼兒，在疫情期間幾乎沒有辦法進入幼兒園，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會針對家中有居家檢疫、居家隔離的不能來學校，但教育部會修正如果家人自主健康管理則不在管制之內。