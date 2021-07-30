開放莫德納混打？陳時中：會不會改不敢說 14:252021/07/30 中時 林良齊 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中今表示，不能完全排除莫德納混打機率。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國近期大規模接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以現在相關規劃還是莫德納盡量保留第二劑，之後會不會變也不敢說，會依專家建議可不可以混打，但目前第一劑接種莫德納還沒有建議第二劑混打，會用總量的一半做為第一劑接種的規劃。 疫苗預約系統藏心機？ 趙少康：又是個大內宣手法 68萬人想打高端？ 趙少康揭這點：政府用心很壞 #混打 #莫德納 #規劃 #第二劑 #第一劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫苗護照台灣也會發？中央鬆口「正在做」 05:232021/07/30 健康 疫苗荒又悄悄出現？ 她批：民眾情何以堪 07:542021/07/30 政治 疫苗預約了然後呢？他怒轟蔡政府：別再厚臉皮推拖拉 11:442021/07/30 政治 逆時中？鄭文燦籲中央：長者二劑預約、通知可雙軌並行 10:502021/07/30 政治 鼓勵民眾打高端疫苗嗎？侯友宜：尊重大家選擇 12:202021/07/30 生活 陳朝平》執政團隊進入非理性混沌決策模式？ 09:072021/07/30 政治 楊秉儒》神蹟？948萬劑疫苗夠2350萬人打？ 09:082021/07/30 政治 以色列開第一槍 將對60歲以上民眾施打第3劑疫苗 04:082021/07/30 國際 雷震天快評》疫苗之亂何時了 09:172021/07/30 快評 侯友宜又逆時中 預約疫苗第二劑「新北會協助」 12:562021/07/30 生活 疫苗不夠怪地方打太快 藍轟陳時中：你怎麼好意思 12:342021/07/30 政治 生活熱門新聞 開放莫德納混打？陳時中：會不會改不敢說 - 生活 打完兩劑BNT仍確診 羅一鈞證實：台籍男子在美染Delta - 生活 嘉義縣今病例數全台最多！9例工廠群聚 王必勝南下救援 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 AZ疫苗不夠打？陳時中坦言供貨吃緊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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