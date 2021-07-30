我國近期大規模接種疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，以現在相關規劃還是莫德納盡量保留第二劑，之後會不會變也不敢說，會依專家建議可不可以混打，但目前第一劑接種莫德納還沒有建議第二劑混打，會用總量的一半做為第一劑接種的規劃。