對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨。（圖取自氣象局網頁）

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(20)日恆春半島、蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，氣象局今早也針對台東、屏東發布大雨特報。輕度颱風花目前預測路徑稍偏北，將在24日從台灣北部海面通過，登陸機率較低，但預測仍具不確定性。

今日台灣各地及馬祖為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區、中南部沿海地區及澎湖、金門有零星短暫陣雨或雷雨，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨，山區有局部大雨發生的機率。

今天天因颱風外圍沉降影響，各地為晴到多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。各地高遍約32至35度，新竹以北、金門及宜花東有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請做好防曬準備。各地低溫約26、27度。

明日第6號颱風外圍環流影響，台灣北部地區有短暫陣雨或雷雨，東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區及馬祖亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨，山區有局部大雨發生的機率；今、明兩天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率，請注意。

今日紫外線方面，各地均為「過量級」。空氣品質方面，據環保署資訊，北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部空品區為「普通」等級。