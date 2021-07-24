對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(24)日南投及嘉義以南山區有局部大雨發生的機率，請注意。(氣象局提供)

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（24）16：20日針對南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣山區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意。專家提醒，未來一周高屏一帶山區的降雨會較為明顯。

目前中度颱風烟花正逐漸向北北西進行遠離台灣，隨著海上颱風警報解除，中部以北地區風雨開始趨緩。不過天氣專家吳聖宇指出，颱風過後將帶來西南風環境，西南風夾帶較多的水氣影響中南部地區，因此今晚在台中以南一直到南高屏一帶仍將持續會有短暫陣雨出現的機會，山區易累積雨量，尤其高屏一帶的山區降雨較為明顯，提醒中南部的朋友在颱風警報解除後仍要持續注意。

吳聖宇預估，受西南風影響的環境可能要維持數天以上的時間，中南部地區到下週恐怕是持續都是容易下雨的天氣型態，當西南風較強或是水氣較多的時候，南部山區就會有比較大的累積雨量出現，預估高屏山區首當其衝，其次是中部的阿里山區以及南投山區一帶，也要注意是否會出現較多雨量的情況。