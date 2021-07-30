高通宣布，完成全球首次支援200MHz載波頻寬的5G毫米波資料連接，進一步推動毫米波全球擴展，隨著5G在全球走過首階段布局後，毫米波的布建將陸續啟動，毫米波將有利於5G更廣泛的使用在物聯網、企業專網以及工業4.0等。

5G以頻段作為區分，分為6GHz以下的Sub6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，以目前全球已上路5G市場來說，90%採用Sub-6技術，但隨著5G的應用走向企業、工業領域，毫米波特性關係，勢必逐漸普及採用。

高通表示，此次里程碑採用搭載旗艦Snapdragon X65的智慧型手機形態的測試裝置，以及是德科技的5G網路模擬解決方案，該解決方案藉由是德科技的UXM 5G無線測試平台，靈活支援廣泛的頻譜需求。

高通產品管理資深總監Alberto Cicalini表示，此里程碑有助於加速5G毫米波的部署，以支援未來5G毫米波部署所需的特性，並藉由SnapdragonX65的先進特性和功能為使用者帶來增強的網路覆蓋、功耗和效能。這些發展皆顯示出高通技術公司未來十年持續推動5G毫米波商業化和領先5G的領導力。

Snapdragon X65數據機射頻系統在2021年巴賽隆納世界行動通訊大會(MWC)的展示中以超過10Gbps的速率打破蜂巢式通訊連線速度紀錄之後，實現的又一項全球開創性突破。今年6月，超過40家全球行動產業領導企業宣佈承諾共同支援5G毫米波發展。

Snapdragon X65是高通技術公司的第四代5G毫米波數據機射頻系統，可應用於手機、行動寬頻、運算、延展實境(XR)、工業物聯網、5G企業專網和固定無線接取。相比之下，大多數競爭者首款毫米波解決方案尚未商用出貨。搭載SnapdragonX65數據機及射頻系統的商用行動裝置預計將於2021年稍晚上市。