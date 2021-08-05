數據顯示美國7月就業增長意外放緩，以及受通用汽車股價重挫影響，周三美股普遍下跌，道瓊指數下跌逾300點，標普500指數則失守前一日創下的歷史高點。

人力資源公司ADP公布，美國7月民間就業人口僅增加33萬人，遠不及市場預估的新增65.3萬人，顯示Delta變種病毒引爆新一波疫情已影響企業的聘雇意願。

周三收盤，道瓊工業平均指數跌323.73點或0.92%，為34,792.67點。標準普爾500指數跌20.49點或0.46%，為4,402.66點。那斯達克綜合指數收漲19.24點或0.13%，為14,780.53點。

費城半導體指數異軍突起，終場大漲1.18%，為3,436.90點，再創歷史收盤新高。

標普500指數11大類股中，僅科技股和通訊服務股收高，分別小漲0.19%和0.23%。

能源股跌2.94%、工業股跌1.37%，表現最疲弱，因數據顯示美國 7月民間就業增幅遠不如預期，可能因人力和原材料短缺而受到抑制。

跨國能源公司雪佛龍（Chevron）下挫2.2%，對經濟情勢敏感的銀行股和工業股亦表現疲弱。工業大廠Honeywell跌1.32%。

通用汽車第二季業績不如預期，股價重挫8.9%，使大盤承壓。其同業福特汽車亦大跌5.0%。

以周期型股票為主的道瓊指數下跌，但以科技股為主的那斯達克指數逆勢收高，因數據顯示美國服務業在7月創下史上最強勁的擴張，顯示經濟仍然維持普遍復甦的態勢。

投銀Baird投資策略師Ross Mayfield表示：「ADP就業報告大幅落後，這讓人們更加關注明天公布的初次請領失業給付報告，以及周五公布的非農就業報告，我認為這是現在驅動市場的一大因素」。

在連漲6個月之後，標普500指數在8月初的走勢溫吞，雖然美國經濟從疫情造成的衰退中反彈，但近來對成長步伐和通膨升溫的擔憂，使強勁的企業財報失去光彩。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）周三表示，央行應該能在2023年開始升息。

儘管如此，網飛（Netflix）和臉書等在利率走低時表現較佳的科技股和科技相關股，表現仍然優於大盤。網飛收漲1.28%，臉書漲2.19%。

受惠於新車需求強勁，汽車零件供應商博格華納公司（BorgWarner Inc）上季獲利優於市場預期，但股價收跌5.27%。

食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz Co）警告原料價格上漲恐影響公司利潤，股價跌5.14%。

網路券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）飆漲50.4%，在知名基金經理人、有女股神之稱的Cathie Wood和散戶投資人追捧下，上周首日掛牌表現黯淡的羅賓漢已連漲4個交易日。

投資人的關注焦點將轉向勞工部周五公布的每月非農就業報告。