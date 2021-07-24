烟花颱風海警解除！氣象局：未來一周中南部仍有局部大雨

烟花颱風漸遠離台灣，中央氣象局在今天上午11時30分解除海上颱風警報，但中央氣象局預報員謝佩芸提及，預計大低壓區南側會吹西南風，西南風最強的地方目前預估在台灣南邊的海面，影響台灣的西南風未達西南氣流等級，但由於低壓環流還有變化的空間，但明天開始未來一周中南部天氣不穩定，有局部降雨的機會。

謝佩芸說，烟花颱風已漸漸遠離台灣，預計會朝北北西後轉西北前進，並進入華中一帶，北部地區今天也出現明顯降雨，尤其北部山區受到風場、地型舉升作用很明顯，過去24小時新竹、新北、桃園山區雨量均達大豪雨等級。若21日0時至今降雨量最大落在新竹縣達714毫米，預估未來2至3小時北台灣、南投山區仍有明顯降雨，而北台灣降雨會在中午過後趨緩，風場轉西南風、中南部降雨機率提高。

謝佩芸提及，預計大低壓區南側會吹西南風，西南風最強目前在台灣南邊的海面，但直接影響台灣的西南風未達西南氣流等級，但由於低壓環流還有變化的空間，是否有強為西南風是否為增為為氣流仍要觀察，但明天開绐未來一周中南部天氣不穩定，有局部大雨等級；背風側則有35至36度高溫出現、東半部則可能有會出現焚風。