台南市工務局指出，今年6、7月通報倒樹就有80多件。（工務局提供／曹婷婷台南傳真）

工務局近年執行「一剪二檢」護樹。（工務局提供／曹婷婷台南傳真）

豐沛雨水解決水荒，但同時卻對行道樹的生存帶來倒伏的隱憂，今年6、7月喜迎梅雨鋒面及烟花颱風帶來雨水，不過，根據「路樹倒伏處理平台」通報，2020年7月成立迄今，通報案件共240件，光是今年6、7月通報倒樹則有80多件，倒伏原因包括樹木中空、根部腐朽及生長環境根系受局限等，遇強風豪雨就易倒伏。

台南市工務局表示，樹木生長容易因許多看不見衰竭原因，造成倒伏意外甚至傷亡事件；工務局除繼續在適合地點種樹外，近幾年修剪、巡檢與健檢的「一剪二檢」護樹，日常維護不打烊；另對樹木倒伏風險，除加強辦理樹木修剪講座、巡檢外，每年也編列預算為行道樹健檢；還成立「路樹倒伏處理平台」搶第一時間危機處理以維護公安。

工務局表示，2015年起辦理樹木修剪講座，2017年訂定臺南市樹木修剪施工要領，同年也開始辦理樹木修剪課程及認證，4年來已培訓383位具備樹木修剪知識及操作知能的人員，透過修剪專業知能的提升以及日常維護，降低樹木在強風豪雨時造成斷枝與傾倒的風險。

巡檢部分，台南市113條重要道路(含高鐵特定區)約5萬7000株樹木，例如永成路、林森路、長榮路、165線、176線等，每個月至少巡查一次，巡查內容包含樹木傾倒、樹葉茂密下垂、樹木竄根、樹木枯萎、影響交通號誌及監視器遮蔽等項目做例行巡檢並填寫巡查表。

一旦發現有立即性安全問題如遮蔽交通號誌等影響交通安全之情形也會馬上處理，以確保公共安全；逢汛期間更加強預防性修剪、加派樹木巡檢等機制，平日的樹木通報案件也同樣留有人手駐守接收處理，以守護城市安全。

此外，2018年起便委請專業協助進行行道樹風險檢測，迄今共計檢測4718株樹木，檢測路段以交通流量高、樹體高大、過去經常施工區域、維護單位反映該路段樹木狀況異常等範圍優先，在經費的編列執行上除了從2018年的18萬到今年500萬，也向後延伸編列預算到111年度，檢測範圍也從永華六區擴大到37區，期望藉由「一剪二檢」護樹原則，永續打造綠色城市目標。