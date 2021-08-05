高雄巿議會國民黨團5日批評高巿府路塌、樹倒、水不通，民進黨團認為，市政建設千頭萬緒，有時還要面對極端氣候，高巿府已展現超高效率、快速復原，顯示「緊緊緊團隊」上緊發條、繃緊神經，籲國民黨不要放大、唱衰。

民進黨團副總召邱俊憲指出，疫情嚴峻，市府團隊防疫戰戰兢兢，市政建設還要面對異常氣候的強降雨，動輒時雨量近百的暴雨，部分低窪區排水不及，還有若干地層因此掏空道路坍塌，奉勸國民黨，口水防不了疫情跟汛情。

黨團幹事長黃文益說，副市長林欽榮漏夜指揮機具進場開挖回填凱旋路上的塌陷路面，九如一路554號前的行道樹4日晚上8時許伏倒，養工處也迅速排除被白蟻蛀蝕的路樹，讓道路恢復通行，顯示巿政團隊超高效率搶修。

總召鄭光峰表示，極端氣候造成瞬間暴雨的積淹水，不應全歸責市府團隊，但他仍要勉勵團隊虛心接受檢驗，並肯定市長陳其邁帶領最強團隊展現2年拚4年的決心，呼籲國民黨團不要唱衰扯後腿，阻礙城市發展進步。