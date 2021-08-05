不動產代銷產業者海悅(2348)7月合併營收為新台幣3.15億元，年減12.47％，累計1-7月合併營收26.41億元，年增率65.23％。由於本土疫情自7月27日起降為二級，並鬆綁室內人流從5人放寬至50人，加上全國疫苗覆蓋率已跨越30％，近期海悅全台建案接待中心的每週來客人數已回溫至千人水準；公司預期在全民防疫有成下，案場來客數量可望逐漸恢復到疫前水平，下半年的業績表現可期。

海悅表示，國內房市短期受疫情衝擊難免，惟首購與首換屬於剛性需求，公司觀察房市需求只是遞延發酵，買氣並未受到疫情影響而消失。而房市的億級建案因屬預約制銷售，接待中心每一時段僅招待一組客人，故較不受本土疫情影響，公司的台北市《敦仰》建案，自6月底開賣迄今，銷售率已攀3成，是本土疫情下房市較不受影響的族群。

海悅指出，觀察歐美各國逐步解封後，房市交易均明顯成長，部分地區甚至出現供不應求的現象，推估台灣在疫苗陸續到位，疫苗覆蓋率持續提升後，在房市自住需求支撐下，買盤在降級後可望出現；尤其低利率時代，更會是推升房市的主要力道，近期美Fed7月決議維持貨幣政策不變，強調距離升息還很遠。

考量國內房市首購與首換的剛性需求依然強勁，低利率時代更有助降級後的房市買氣，海悅仍持續尋求發展機會，公司近期第四度與知名建商－達麗建設攜手全台布局，自首次合作台中水湳經貿園區的《達麗創世紀》建案短時間內熱銷9成，並成為區域內的指標建案，接續台中北區賴厝?段標的，今年先參與達麗及敦富共同投標取得的台中烏日新高鐵段28地號商業區土地，三方共同開發，7月海悅再與達麗建設共同合資，以總價16.9億元得標台糖公司位於高雄市橋頭區後壁田段的招標案，雙方合作興建房屋；海悅強調，公司將持續與理念契合的建商合建，開啟長期合作的共伴關係，以期發揮與優質建商合建綜效，穩健挹注轉投資收益。