證券交易所表示，本國及第一上市公司874家及78家，共計952家皆已於10日前完成110年7月營收申報作業。依據上市公司公告110年7月營收顯示，7月份全體上市公司營收總計3兆987億元，較109年同期成長2572億元(9.05％)，營收成長公司共647家，衰退公司共305家。

全體上市公司110年7月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為觀光事業、金融保險業及貿易百貨業。1至7月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，航運業因各國疫情緩解且進入海運旺季，致貨量成長及運價上漲，鋼鐵工業受鋼材價格上漲及營建市場需求增溫影響，塑膠工業受惠產品需求增加及價格上漲，致本月較去年同月成長。

觀光事業及貿易百貨業皆受國內疫情升溫及三級警戒相關措施影響，致營收大幅萎縮，金融保險業因保險業務淨收益減少，致本月較109年同月營收衰退。