根據投信投顧公會統計資料，7月全體投信公司定期定額扣款金額58.16億元，較上月增長6.93%，較去年同期增長27.40%。扣款筆數99.55萬筆，較上月增長4.34%，較去年同期增長28.59%；金額及筆數雖未超越今年3月的歷史高峰，但也維持在相對高的熱度。7月定期定額扣款排名前五名的投信公司，包括：統一投信、復華投信、國泰投信、安聯投信及群益投信。

全體投信7月基金扣款排行榜，有9檔基金單月扣款逾億元，有7檔是台股基金、2檔大中華基金，這些多是常年在定期定額人氣榜單的基金，長期績效表現穩健。其中，國泰中小成長基金是6月掉出榜外後再回歸，統一黑馬基金是今年來台股績效冠軍，令人驚豔的表現吸引投資人注意，首次晉身億元俱樂部。

9檔基金單月扣款逾億元包括：安聯台灣大壩、安聯台灣科技、安聯台灣智慧、國泰中國內需增長、復華中小精選、國泰中小成長、統一大滿貫、統一強漢、統一黑馬等。

統一投信表示，美國及歐元區經濟持續復甦，台股第二季財報多優於預期，但市場關注聯準會可能在9月利率會議討論縮減購債計劃，加上多國Delta疫情升溫，不確定因素使得投資人心態偏謹慎，短期台股進入漲多修正的震盪整理盤。中長線來看，明年全球景氣持續擴張成長，台灣企業獲利穩健、本益比適中，台股多頭趨勢不變，但明年不會再是百花齊放的格局，而需精選業績成長動能強的個股，適度汰弱留強，才能持續創造好績效。