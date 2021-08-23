中央流行疫情指揮中心維持新冠肺炎疫情全國二級警戒，9月即將開學，各地方政府制訂開學防疫指引外，也搶在開學前完成校內各項防疫措施。根據行政院主計處統計，全台約有421.2萬各級學校(幼兒園到大學)學子將正常到校上課，面臨疫情風險，全球人壽建議，家長幫孩子準備防疫用品之際，可透過4撇步規劃醫療保障，用預算內的保費為孩子建立保險防護網，讓保障更到位。

全球人壽表示，保險規劃應掌握四大撇步，第一，終身型主約搭配定期型附約控制預算內；其次，保障必備住院日額醫療險、實支實付醫療險、定期意外險、意外醫療強化等；第三，有預算再加碼定期型重大傷病險、癌症險；第四，定期健檢家長、孩子們的保障，調整終身型與定期型比例。

《保險法》明定，未滿15足歲被保險人身故只能給付喪葬費用，依所得及遺贈稅法現行標準，喪葬費用為61.5萬元，雖然學生保險、年金險等可不算入61.5萬元之內，再加上健康險等可退還保費，但仍有家長不確定該怎麼投保才能真正替孩子們做足保障。

全球人壽表示，未滿15足歲孩子的健康險規劃，建議家長可參考自身預算，以終身型的主約搭配定期型的附約商品，讓孩子有家長與保險作為靠山，避免因為疾病或意外而造成家庭龐大的財務支出。終身型主約商品的優點就是固定年限繳完保費後便可享有終身保障；並且搭配定期型的附約，利用年輕時期保費較低的優勢來加強特定期間的保障。

至於孩子開學後面臨的染疫風險，全球人壽在規劃第二撇步上建議，可先以終身型住院日額醫療險為主約，搭配定期型實支實付醫療險；因為學生群體上課，加上低年級生對病毒的耐受力低，若遇到腸病毒或類呼吸道感染，常常需要住院3、5天，甚至有時候會到10天，父母就需要請假照顧小孩，所以住院日額醫療險補貼病房費，甚至涵蓋父母請假照顧的薪資補貼，就顯得很重要。

全球人數表示，家長都希望給小孩最好的醫療照顧，再加上健保自費項目多，如果需要高額自費的醫藥費用，實支實付醫療險在限額內的雜費給付就能派上用場。

此外，全球人壽也建議，透過定期型意外險、意外醫療等做為孩子保障的強化，其中給付項目有涵蓋骨折未住院者更佳。全球人壽觀察發現，實例上曾遇過可能小孩子在家裡蹦蹦跳跳、不小心跌倒，送醫後發現鎖骨骨折，如果小孩年紀太小，醫師可能會因為生長板問題，不建議馬上開刀，而是治療固定後請家長帶回休養，之後再評估治療方法；如果保障內容涵蓋骨折未住院的話，就會依照骨折部位、完全骨折日數等條款約定，依照保額核算出理賠金額，即便沒有住院與動手術，也可以申請理賠。

第三撇步則著重保障加強版；全球人壽指出，如果預算足夠，建議家長補足重大傷病保障，因為重大傷病險涵蓋的保障項目很多，遇到重大傷病時可以獲得一整筆的保險給付，解決初期醫療費用的支出問題；此外，有餘力還可以加入癌症險的規劃，因為近年來癌症的普及率趨勢偏高與學齡兒童罹癌案例增加，全球人壽建議家長及早做好癌症險的規劃，以轉嫁不幸罹癌時，需支付的龐大醫療費用。

若回歸預算考量，全球人壽建議，先以定期型規劃重大傷病險、癌症險的保障，並且透過定期的保障內容檢視，依需求調整保障內容。

最後，全球人壽建議，家長替孩子投保時，必須先抓好預算，以終身型與定期型的保險來搭配，且必須定期進行保單健檢；也提醒家長們，爸媽是孩子的靠山，規劃孩子保障同時，也不忘定期檢視自己的保障缺口，並適時的依照家中預算來調整保障規劃。

舉例來說，把定期型轉為終身型、調整保額或是調整終身型與定期型的商品比例。審視當初投保的保障內容是否還符合目前個人及家庭的保障需求，如果有所不足，也必須及時補足缺口。