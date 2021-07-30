敦泰(3545)今(30)日舉辦法人說明會，董事長胡正大表示，市場持續供不應求，產能限制出貨，預期手機銷售下滑應該只是短線，在新產能有限下，手機終端市場未來幾年還是會成長，敦泰在非手機應用的車用、平板等也都有不錯的斬獲，另外，面對陸系廠商的競爭，敦泰也會嚴陣以待。

手機產品占比敦泰目前營收約三分之二，胡正大表示，整體手機市場在疫情影響下，銷售下滑應該只是短線，故雖然全球出貨有下調，但是供應鏈仍供不應求，手機晶片產出達到上限了，新的產能開出來還是比較慢，故整體終端市場將來還是微幅成長。應用上，預估OLED滲透率會起來，所以TDDI總量可以維持，外掛式DDI會被淘汰，OLED會是主要的成長應用。

胡正大表示，目前市場持續供不應求，產能限制出貨，預料晶圓代工以及後段生產成本將於第三季有明顯上升，且短期不可能大量成長，因此，相關產品售價亦有可能持續上漲，預料下半年營運有持正向發展。目前合作的晶圓代工總計有6~7家，主要產能集中在4家。

胡正大進一步表示，敦泰OLED主要用28/40奈米，TDDI則採用55奈米，目前除穩定現有產能外，也會增加新產能，未來1~2年應該是大陸的新產能會比較多，台灣則有力積電(6770)、聯電(2303)和世界先進(5347)會增加產能，敦泰會積極爭取。

胡正大表示，隨著營收規模擴大，敦泰也積極多元布局，強化非手機產品，包括平版、NB、車用等都已進入量產。敦泰手中有約40個汽車的案子，今年有機會有10個達到量產，目前對韓國現代得出貨就是全球汽車TDDI首發；平板也開發得不錯，平板TDDI已經逐漸把外掛式DDI淘汰，有不錯斬獲。

在AMOLED面板方面，胡正大表示，敦泰將持續搶攻小尺吋觸控方案，從硬式面板擴及至柔性面板，逐步增加在韓系及大陸面板廠的市估率，敦泰在AMOLED已經布局差不多4年，touch方面市占率越來越大，驅動也在發展，先以穿戴式為主，之後才會是手機。

面對大陸的競爭，胡正大表示，目前華為或是海思目前沒看到直接的競爭，至於韋爾，儘管現在沒有直接競，但其有大陸端產能支持，敦泰確實需要嚴陣以待。

今年敦泰獲利可望迎來大成長，配息率部分，敦泰表示，未來年度會調整，還是會以發展為主，會先用於產能確保與產品開發，業外投資僅為剩餘的現金使用。