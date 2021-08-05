受惠車用晶片需求大增，半導體以成熟製程為主個股近期成為盤面焦點，「晶圓代工二哥」聯電周四（5日）股價衝上63.9元創下波段新高，世界先進盤中觸及漲停價146.5元也改寫歷史天價。分析師表示，相較先進製程台積電資本支出龐大，侵蝕毛利率，成熟製程的聯電、世界下半年毛利率反而提升，現階段投資人選股思惟首重「務實」，不管黑貓、白貓只要會抓老鼠就是好貓。

聯電因持續調漲代工價，本季營收和獲利可望再創佳績，毛利率將挑戰35%，超乎市場預期。在外資連續5天強勢回補30萬張激勵之下，聯電今股價突破前高62.7元，盤中來到63.9元；同樣受惠成熟製程缺貨的世界先進更是奔上146.5元漲停價，創掛牌以來新高。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，以成熟製程為主的世界第2季 EPS 1.59 元，較首季 1.35 元，季增18％，因為第3季財測毛利率由第2季40.89％，將上升至 44～46％，比台積電第3季毛利率估計與第2季50％相同好很多，他認為顯示當前投資人務實選股，不見得要買先進製程的台積電，因資本支出龐大，毛利率受侵蝕，成熟製程的聯電、世界，反而毛利率下半年提升，「這種不管黑貓、白貓只要會抓老鼠就是好貓的新選股思維，將主導盤面」。

蔡明彰表示，聯電今年來股價上漲32％，超越台積電的13％，主要是市場認為全球股市自去年疫情低點來已大漲數倍，基期太高擔憂明年成長趨緩，所以下半年選股不再追逐長線的競爭力，而是短中期可落實的毛利率、EPS 成長。

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