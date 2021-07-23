烟花颱風進逼！中央氣象局指出，該颱風今天17時的中心位置在台北的東方約 360公里海面上，受到颱風外圍環流影響，雨勢會越來越明顯，在中部以北、東北部地區及南部山區容易出現局部大雨或豪雨，其中在北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區一樣也是有斷斷續續短暫陣雨或雷雨的天氣型態。

中央氣象局課長林秉煜表示，目前暴風圈已漸漸進入東方及北方海面，風浪也漸漸增強，已在北部與東部觀測到3至5米的浪高，蘇澳地區更有達7.1米的浪高，加上預估台灣東北部海面平均風力8至9級，最大陣風11級，呼籲民眾若非必要勿前往海邊。

林秉煜說，今晚至明天上午，包括北台灣、東北部地區、中部地區南部山區降雨明顯，恐有局部大雨或豪雨發生的機率，北部山區並有局部豪雨以上等級降雨發生的機率。

林秉煜提及，今天上午8時在關島北方海面也生成1熱帶低低氣壓，預估未來24至36小時會增強為輕度颱風，預估不會影響台灣。