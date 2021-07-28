海洋保育署於今年6月到國內海灘做海水檢測，圖為高雄旗津海灘採水情形。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋保育署於6月10日、6月11日、6月16日及6月18日對宜蘭外澳、新北市福隆等6處海灘的水質檢測，希望疫情緩和警戒管制解除，提供民眾海灘戲水遊憩參考。檢測結果顯示，這6處海灘水質優良，屬於適合親水活動的等級。

海保處檢測的海灘包含宜蘭外澳、新北市福隆、新金山、高雄旗津、屏東墾丁跳石（南灣休憩區海岸），及澎湖觀音亭。檢測結果顯示6處海灘的pH值介於8.0至8.3、大腸桿菌群最高為28 CFU／100mL、腸球菌最高為10 MPN／100mL、硝酸鹽最高為0.22mg／L、矽酸鹽介於0.05至4.84mg／L，均符合海域品質標準。

另參考美國環保署及世界衛生組織建議娛樂用水所分類的等級，屬於「優良」等級。

海保署7月28日表示，海灘水質在一般天候大多優良，但大雨沖刷後易受降雨影響可能惡化，大腸桿菌群可增加數百倍，腸球菌群則可增加數十倍，因此民眾應避免降雨期間、大豪雨或颱風過後前往海灘戲水。