根據台灣健保資料庫研究統計顯示，每年，每1000人約5人會得到帶狀皰疹，年齡層大於60歲者則增加2倍(每年每1000人約10人)，且60歲以上有10％會發展成皰疹後神經痛，奇美醫學中心以「脈衝式高頻神經調控」技術合併營養治療、有效緩解帶狀皰疹成果，除了治療亦可施打帶狀皰疹疫苗，預防發病。

奇美醫學中心疼痛科主治醫師廖書緯指出，一名68歲男子去年因左側胸腹疼痛診斷出帶狀皰疹，因沒有即時給予抗病毒藥物且加上高齡，最後演變成皰疹後慢性神經痛，因持續刺痛和抽痛，輾轉到奇美醫學中心疼痛科找他治療。

經藥物治療無改善且發病超過半年，改用胸椎神經根「脈衝式高頻神經調控」療法，疼痛緩解，不料才過兩周又復發。進一步診察發現患者嚴重維生素D缺乏、免疫力低下，先以高劑量維生素D滴劑治療，再施行第2次「脈衝式高頻神經調控」，終於明顯減少疼痛， 經過3個月，目前病況穩定。

廖書緯說，「脈衝式高頻神經調控」是介入性疼痛治療的一種技術，低風險、低侵入性、副作用少、治療時間短，不需全身麻醉也沒有傷口，適合高齡病人施行。除了治療之外，預防也是重要環節，年齡大於50歲且有多重慢性病，免疫功能不良的族群，可施打帶狀皰疹疫苗預防發病。

根據英國公共衛生期刊大型臨床研究發現，施打帶狀皰疹疫苗，罹患帶狀皰疹的機率減少5成；即使打了疫苗仍罹患帶狀皰疹，發生皰疹後神經痛比率亦可減少6成。若不幸得到帶狀皰疹，首要目標為防止長期神經痛產生：高齡、免疫功能不全、起疹子前疼痛時間長於3天、急性期疼痛劇烈、疹子數量密集、有眼部的侵犯等，均為演變為皰疹後神經痛的危險因子，需積極縮短病程並止痛。