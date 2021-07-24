【LIVE直播】烟花颱風螺旋雨彈炸台灣 氣象局最新動態說明。（中時新聞網）

烟花颱風略增強，逐漸加快速度以西北方移動，氣象預報員謝佩芸表示，隨著颱風逐漸北上遠離台灣，氣象局預計在上午11點半解除海上警報。而北台灣的雨勢將隨著颱風遠離，而逐漸緩和下來。

氣象預報員謝佩芸表示，烟花颱風略增強，逐漸加快速度以西北方移動，氣象局持續對東北部、北部海面發海警。浪高與風都很強，須特別注意。降雨部分，受颱風外圍環流雨帶接近，新竹縣山區出現大豪雨等級的雨量，由於現在是颱風最靠近的時候，北台灣地區有較明顯的局部雨勢。

謝佩芸指出，烟花颱風逐漸北上遠離台灣，因此氣象局預計11點半解除台灣海上警報。今天下半天隨著颱風遠離，北台灣的降雨也會逐漸緩和；今天入夜之後，中南部地區受西南風影響，降雨機率提高，請特別注意。

謝佩筠說，今天清晨到上午受到颱風外圍環流的影響，新竹和桃園山區的雨量來到大豪雨等級，苗栗以北地區、新北、台北和基隆地區則達到豪雨等級。由於目前雨勢明顯，提醒在低窪地區的民眾留意積、淹水狀況，氣象局預計今天中午過後雨勢可能趨緩。