蘋果周二盤後公布會計年度Q3財報，整體營收與獲利寫下史上最佳成績，營收更比去年同期成長36%，然而展望第4季，蘋果卻提出警告，半導體的短缺將影響iPhone與iPad的生產出現隱憂，導致蘋果盤後股價跌逾2%，台股蘋概股也重挫近2%。

綜合外媒報導，蘋果執行長Tim Cook與財務長Luca Maestri在財報會議中談到半導體供應鏈緊繃對蘋果產生的影響，Luca Maestri說：「我們預計供應鏈的限制會比先前還要大，主要受影響的產品為iPhone與iPad。」

Luca Maestri甚至預測，相較去年同期，Q4的營收雖有機會再實現兩位數的成長，但會比第三季的36%還要低，成長速度可能放緩。

事實上，這並不是蘋果第一次針對供應鏈短缺發出警告，蘋果早在4月就曾指出，iPad與Mac的生產限制將讓公司損失30億至40億美元的收入。對此，Tim Cook則說：「如果不是因為晶片短缺，營收表現可能會更好，我們已盡量降低這些衝擊，實際受影響的金額比預測還要低。」

蘋果第3季營收達814.1億美元，獲利高達217.4億美元，雙雙都優於市場預期，不具名的分析師表示，Q3通常是蘋果的淡季，但蘋果能比去年進一步成長，算是相當強勁的表現。

即使如此，蘋果後市爆出隱憂，罕見對Q4獲利示警的舉動，導致盤後股價一度下跌逾2%。台股中的蘋概股也受到影響，鴻海、台積電、廣達、和碩、鴻準及仁寶等都出現2%左右的跌幅。