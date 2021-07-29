致伸(4915)今舉行法說會，致伸財務長蕭英怡表示，今年全年ROE（股東權益報酬率）可望回到15%以上，不過今年的營業費用率稍高，主要是因應市場拓展增加了提撥獎金費用，這也就是人才的投資，下半年的營業費用率估在8.5~9.5%。致伸今年最不缺的就是訂單能見度，但不諱言仍受限於缺料，不過3Q毛利率和營收較2Q仍可望持平或向上。致伸投資人關係主管曾雅蘭表示，今年聲學的營收成長強勁，全年聲學產品占營收比達到3成以上，聲學產品的毛利率高於整體毛利率均值。

致伸第二季合併營收164.48億元，毛利率13.3%，稅前淨利7.94億元，本期淨利6.27億元，歸屬於母公司稅後淨利6.11億元，基本每股盈餘1.37元，創歷史同期新高，2Q獲利表現優於營收，毛利率成長也優於營收，2Q的毛利率也創歷年同期新高，營益率也達4%。上半年營收336.07億元，毛利率13%，稅前淨利14.28億元，本期淨利11.28億元，歸屬於母公司稅後淨利11.16億元，基本每股盈餘2.5元。今年上半年致伸的匯兌收益合計達3.8億元新台幣。

致伸財務長蕭英怡表示，致伸兩年前開始進行分散生產廠區，泰國自建廠房今年第4季完工，預計在11月開始設備進駐搬遷，今年底前完成所有搬遷作業，搬遷作業不受疫情影響，在泰國的員工也都注射了第一劑的科興疫苗。今年泰國廠將占總產能10-15%，目標明、後年朝25-30%邁進。

曾雅蘭表示，3Q是聲學旺季，今年可望推持高雙位數年增，雖然零組件缺料是挑戰；智慧介面方面，3Q年增緩合但至少仍維持2Q水平，新業務如智慧家庭和智慧門鎖等；視覺影像產品，美國警用相機是高復甦成長，但手機相關應用產品，則是策略性降低，整體獲利仍是成長。聲學高階產品的營收成長高，毛利也高，往年該產品線上下半年的營收占比約35:65。