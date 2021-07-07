伸港六股水圳岸邊又見堆爛泥雜草，就怕颱風下雨又衝落水，縣府表示只是暫置，包商承諾一定會運走。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

颱風季到，彰縣府委託清淤工程加緊進行中，伸港六股水岸卻又見打撈起汙泥雜草直接都堆置在水岸邊，已放置幾天了，讓人好奇，怎麼還不清走，尤其，最近氣象報告又有颳風要逼近了，一旦下起豪大雨、刮風，控怕又會被沖刷打落水圳，豈不又是重複地白做工。水資處表示，底泥、雜草只是暫置瀝乾，降低含水量後包商就會運走。

議員賴清美表示，接獲陳情，伸港鄉六股水圳邊又推放打撈起雜草，到現場一看，果然有6、7堆成小丘，明顯是水圳發包清淤打撈起來，質疑為什麼不直接載走？一直近距離的推放在水岸邊，一旦下起豪雨，豈不又打落，尤其，近來又有颱風訊息了。

賴清美也質疑，發包清淤，但很多偏遠地方，監督不夠，就怕再度發生了包商清了淤，又直接就地回埋的情事。

水資處長陳詔慶表示，該水圳的書疏濬工程還在持續當中

，按照正常程序流程，打撈起的雜草都是先放置在暫置區，等稍微瀝乾了後，降低含水量在載走，避免濕漉漉就上路，汙染環境。

水資處防洪維護科長劉耀文表示，目前縣內除了日常維護型和配合各鄉公所的開口機動式清淤作業外，有8個大型專案疏濬工程在進行中，疏濬土方，預計都有上萬立方公尺，總長15公里，包括員林大排、石笱排水等。

劉耀文指出，伸港六股排水也是大型專案計畫之一，6月中旬報開工，將執行到8月下旬，執行長度1780公尺，預計打撈土方數量是1萬2700立方公尺。目前清淤只是暫置，約每3至5天就會週期性的載走。包商接到陳情，也再度提出承諾，作業還在進行中，一定會清走。