騎腳踏車是認識一座城市最棒的方式，走路太慢、開車太快，唯有腳踏車能用剛剛好的速度，帶你融入城市裡的每一條街道、每一片風景。更棒的是，不管一個人、兩個人還是全家人一起參與這項運動，都會有不同的樂趣，都市探險路線隨你決定，轉個彎就會有片驚奇風景。

高雄的自行車道大多規劃相當完善，不怕走在大馬路上車潮太危險，沿著自行車道走，就能開啟你的單車小旅行！

#旗津自行車道

全長１７ｋｍ的旗津自行車道路途平緩，由海岸線跟街道線串聯而成，途中有好幾個旗津特色景點，推薦大家從「渡船頭」開始騎經天后宮廟前市區街道，接著往「旗後燈塔」、「旗後砲台」，可以欣賞到高雄至高點的優美風景以及獨特的珊瑚礁地形，再往奇幻美麗的「星空隧道」走，會看見一片與旗津海灘邊完全不同壯闊海景，也非常推薦大家來這裡賞日落唷！

旗津美景當然不止於此！從星空隧道出來後往「旗津海水浴場」、「旗津海岸公園」，一路到「順榮造船廠風車公園」，中間會經過旗津踩風大道、彩虹教堂、貝殼博物館等海岸邊的景點，最後可由「多媒體科技下水道系統展示館」往「勞動女性紀念公園」方向折返，順道推薦這附近的海鮮餐廳都相當厲害，很適合在汗水淋漓後來享用一頓海鮮大餐！

#高屏溪自行車道

林園紅樹林保育區＞九曲堂曹公圳＞舊鐵橋濕地公園＞竹寮取水站＞高屏溪攔河堰＞佛光山／佛陀紀念館＞斜張橋

都市裡的自行車路線已經不能滿足你了嗎？腿力超強的你一定要來挑戰這條總長５０ｋｍ的自行車道，從南邊的林園出海口一路沿著高屏溪往上，經過紅樹林生態區跟河堤景色後，會抵達人氣景點「大樹舊鐵橋」，大片的濕地公園視野遼闊，打卡拍照之餘也能喝杯咖啡再出發。沿途高屏溪自然生態豐富，景色風光明媚，最後還能安排到佛陀紀念館走走逛逛，推薦給爸媽安排親子周末單車一日遊！

#中寮山自行車路線

中寮位在高雄燕巢和旗山的交界，至高點可眺望大小岡山、燕巢特殊泥火山地形和阿公店水庫，沿途多為較陡的上坡，一直是單車好手們喜歡挑戰鍛鍊的路線，也是許多攝影玩家捕捉日落山景跟夜景的景點，算是兼具地形挑戰跟特殊景觀兩大特色的自行車路線，建議大家要有專業配備跟足夠的體力再前往唷。

#阿公店水庫自行車道

阿公店水庫依傍在小崗山邊，周遭綠地佔地遼闊，這裡是全台第一條「環繞水庫的自行車道」，全長大約7公里，騎車環繞一圈大約一小時，建議可在午後前往比較不會太過曝曬。騎車路線會經過著名的阿公店十景，同時還能遠眺崗山之眼，幽靜的湖光山色能讓都市人徹底舒壓。另外也推薦大家安排一日遊的同時，把周邊小崗山上的景觀泡茶餐廳、咖啡廳一起納入行程，運動後稍作休息欣賞夜景吧

#愛河接蓮池潭自行車道

真愛碼頭>電影圖書館>歷史博物館>中都濕地公園>光之塔>愛河之心>微笑公園>漢神巨蛋>原生植物園>洲仔濕地>蓮池潭風景區

高雄長大的編輯私心最愛這條自行車路線，因為它路線簡單又好騎，跟著愛河邊規劃妥當的自行車道走完全不怕迷路，沿途從碼頭港口風光、藝文展館，再到蜿蜒河岸風景跟濕地生態，穿過浪漫的愛河之心又會見到植物園跟蓮池潭的水岸景色，多樣不無聊的風景讓全長30KM的路途輕鬆有趣，白天可以沿著各大景點逛逛，夜晚河岸燈光亮起又是另一種浪漫的單車旅程，夏天晚上騎這條路線特別涼快愜意。

#金澄雙湖自行車路線

澄清湖＞八卦寮休閒公園＞九番埤濕地公園＞檨仔林埤濕地公園＞金獅湖＞澄清湖

金澄雙湖自行車路線其實是金獅湖＋澄清湖串聯而成的路線，顧名思義是環繞兩座湖泊的路線，然而這條路線其實並沒有實質的自行車道連接，環湖過程中間會經過一段車流量較大的道路需要特別注意安全。有台灣西湖之稱的澄清湖跟金獅湖都有著中式典雅的宜人風景，廣闊的碧綠湖水賞心悅目，這條路線中沿途還會經過三座公園，同樣都是當地居民前往運動休憩的景觀公園。

#美濃七彩自行車路線

美濃七彩自行車路線源自官方規劃的七種風格路線，包括古蹟之旅、民俗之旅(靠近美濃民俗村)、溪畔之旅、鄉土之旅等，偶爾完全逃離都市的車潮喧鬧，慢慢騎著單車鑽進鄉間小路，發現美濃這座小鎮優美地如詩如畫，來到這裡真的能讓心靈感到平靜不少呢。另外，每年３～４月也是花旗木綻放的時節，來到美濃隨處都能捕捉到它的美景喔

參考地圖＞＞（來自高雄市政府觀光局）

#西臨港線自行車道

高雄夢時代＞高雄展覽館（新光碼頭）＞光榮碼頭＞真愛碼頭（高雄流行音樂中心）＞大港橋、駁二藝術特區＞哈瑪星鐵道文化園區＞棧貳庫～棧柒庫

和旗津自行車道直接緊鄰海岸線的風景不同，西臨港線自行車道其實就是沿著最先開通的輕軌路線，一路從夢時代沿著成功路、海邊路到駁二藝術特區，悠悠騎著單車欣賞港都碼頭跟愛河河畔，規劃完善的車道和綠地就是能讓心情立刻放鬆，到了駁二一帶更有滿滿藝術氣息，隨意駐足角落都能感受海港與藝文結合的美麗。

(本文由 ReadyGo 提供)