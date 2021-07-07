中央氣象局表示，明(8)日各地天氣晴朗炎熱，中午前後宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，氣象局形容，火烤般的天氣，在戶外就像被針扎，提醒小心中署；此外，午後中南部、大台北地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨，將連下一周。

0707氣象局天氣直播

氣象局指出，明(8)日各地為晴朗穩定的天氣，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，降雨情形可能持續到晚上，各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭、大台北地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

7至8日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣象局發布高溫資訊，明天中午前後，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局發布高溫資訊，明天中午前後，宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。(圖/氣象局)

周五(9日)各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周三(10日至14日)東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。15日至17日太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。