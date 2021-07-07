7月5日，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，一席約20%死亡個案有簽署DNR（不施行心肺復甦術）「其實救得回來」的說法，引發輿論反彈，像是加護病房醫師陳志金就認為，這句話會造成醫護和家屬強烈的打擊與自責。儘管指揮官陳時中事後出面緩頰，但醫界同仁怒火還是不斷延燒，連胸腔科醫師蘇一峰都怒揭台灣高死亡率主因，直言「用DNR來逃避問題，只打擊醫護和家屬的心」。

關於先前台灣確診死亡個案較多，日前張上淳在記者會上感嘆說明，提到其中約有20%死亡個案有簽署DNR（不施行心肺復甦術），雖插管治療對於病人與醫護都滿辛苦，但有相當比例可救回一命「其實救得回來」。

然而張上淳這句話一出，隨即造成喧然大波，各界痛批缺乏同理心，也重擊家屬和醫護人員的心。面對抨擊，指揮官陳時中進一步出面滅火，認為張上淳說一定比例，是跟大家講一個事實，新冠重症中有很多是高齡患者，DNR也有相當明確的規定，通常是家屬和醫事人員就專業意見選擇生命的最後，表示每個人的選擇都不一樣，都要被尊重。

不過陳時中這說法，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰似乎不太買單，稍早也在臉書PO文剖析「健保重症醫療給付低，是賠錢單位缺乏新血，早已人員簡化、設備老化，是這次COVID高死亡率的主因之一。」

不僅如此，針對救命神器HFNC上市10年，十萬火急的疫情時期，卻還得靠藝人號召企業捐贈補強全台不足，他也感到十分無言，強調「面對重症資源造成高死亡率，用DNR來逃避問題，只打擊醫護和家屬的心。」

最後，蘇一峰再一針見血重申，表示台灣重症醫護人員的能力當然足夠，而且超越極限，才能在這樣的環境苦撐，台灣重症醫療缺少的是公平的給付，才能新血補充，還有設備更新。

此文一出，網友廣大迴響，不少人留言回應「我看過太多因為有DNR，就什麼都不做，放著讓病人死了的」、「健保制度是不是該好好『專業』的重新檢討了？」「沒想到健保運行方式竟然如此荒謬」、「很直白的剖析」、「這才是台灣致死率高的真正原因！」「感謝醫師，不然我們真的不知道健保制度下竟是這種情形」。

張上淳稱新冠2成死亡「其實救得回來」挨批 陳時中解釋：不是故意不救

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並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。