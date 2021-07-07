國內新冠確診累計死亡人數已逾700大關，針對外界批評台灣死亡率高，前民進黨立委、醫師林靜儀昨(6)日在臉書解釋，死亡率不是用「今天統計死亡除以今天統計確診」來計算，今(7)日遭精神專科醫師蘇偉碩砲轟，如果3千萬劑BNT疫苗沒有被某人卡關，這700位民眾即使染疫，有8成以上的機會是不會死的！

林靜儀昨天在臉書指出，如果要以死亡率來直接討論台灣疫情控制如何，是很缺乏概念的，而且去年某段時間，疫情穩定時有幾個月都沒有死亡個案，難道要說台灣的新冠死亡率是0嗎？她認為，這波本土疫情大約是從4月底到現在，因此如果要算這波疫情的染疫死亡率，要從4月底到現在的總死亡去跟總確診比。

7/12三級解封有機會？ 蘇偉碩提折衷辦法

醫師蘇偉碩今天則在臉書以「前立委林靜儀不敢想起來的真相」為題質疑，台灣這一波疫情死亡率過高的根本原因，是疫苗不足和檢驗量能不足，還是林靜儀暗暗在黑台北市長柯文哲的防疫沒做好？運用認知作戰的文字技巧，暗指柯文哲的疫調和匡列隔離不夠妥善，才害這些民眾染疫病死？

蘇偉碩直指，「林前立委不願想起來的真相其實是：如果3千萬劑BNT疫苗沒有被某人卡關，這些人即使染疫，都有8成以上的機會不會死的！」蘇偉碩並強調，他說的就是去年林全的東洋藥品公司原本已經和上海復星醫藥公司談妥的那3千萬劑輝瑞BNT疫苗，質問「林前立委，你想起來了嗎…你不想再想起來，但我們永遠不會忘記的！」