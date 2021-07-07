新冠疫情持續延燒，疫苗接種成為關鍵，指揮中心日前統計，上周末(3日、4日)共接種21萬6737人，其中以莫德納為主，共佔21萬1303人、AZ為5434人。藍委林為洲昨(6日)在臉書直言，「假日高峰，合起來也只打了21萬劑，以這種速度，即使疫苗夠，半年也達不到60%覆蓋率群體免疫」。

根據指揮中心統計，截至5日為止，全國疫苗累計接種251萬8860人次，其中AZ接種195萬5561人次，莫德納接種56萬3299人次，疫苗接種人口涵蓋率約10.52%。林為洲說，美國贈送的250萬默德納疫苗開打，3日和4日兩天假日高峰，合起來也只打了21萬劑，以這種速度，即使疫苗夠，半年也達不到60%覆蓋率群體免疫，追究其原因有三，分別是AZ施打死亡陰影，造成觀望、開放可施打的類別太狹窄、施打流程、量能，瓶頸待改善。

因此林為洲建議政府，開放全齡預約施打、開放第二劑施打、開放二劑混打，並且擴大施打量能。他指出，可以想像即將進來的日本113萬及泰國62萬AZ，若不調整施打策略，將會碰到一波緩打潮，若開放混打，這一劑打AZ的人，下一劑可選默德納或8、9月會進來的BNT輝瑞，應該會提供不小的施打誘因。

最後，林為洲更喊話，疫苗要打到身體才有用，與時間賽跑，但不要搞特權。