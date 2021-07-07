公費疫苗預約系統昨天啟動，除參與試辦的三離島可預約外，本島民眾也可先登記接種意願，並勾選願意施打的疫苗廠牌。對此，兒科醫師楊為傑今發文表示，疫苗就跟數學一樣，沒有就是沒有，且有些廠牌一定比較夯，但如果數量不足，民眾登記再多也不會有更多的量跑出來，因此排了也打不到。

楊為傑今在臉書發文表示，第9類18至64歲高風險慢性病患者及第10類50至64無特殊疾病的人可用疫苗預約系統登記，但除了離島外，本島民眾只能登入表達有施打意願，並填寫方便施打的地點在哪個縣巿和行政區，也可以「挑選」疫苗的品牌。不過，可以預期的是，某些廠牌的疫苗一定比較熱門，但總數量卻比較少，因此能早點打到的疫苗就是好疫苗。

楊為傑指出，民眾若對疫苗品牌有疑慮，可和醫師討論，但請不要挑選一個完全打不到的品牌，因為那就跟有排跟沒排是一樣的。舉例來說，某款疫苗的總量只有300萬劑，但卻有800萬的人挑選，那顯然就是只有八分之三的人可以選得到，「其他的人不管再怎麼等，都不會有。」

楊為傑也說，這個疫苗品牌挑選，感覺好像挑了就會有，但結果一定是根據實際的到貨量來進行分配。「疫苗跟數學一樣，沒有就是沒有。不會因為系統上多點幾次，就跑出來」。