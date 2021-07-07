資深媒體人李艷秋。（資料照）

疫苗預約系統昨(6日)正式上線，不少民眾搶著登記，但很多人後來發現，只是接種意願調查，何時接種還要等候後續疫苗「預約接種」登記時間。資深媒體人李艷秋今(7日)在臉書上感慨，「從電鍋蒸口罩，到預約打殘劑，這個政府什麼都沒有準備，也沒有能力善後；最嚴重的是，還在用人民的時間、金錢、性命搞意識形態和政治鬥爭」。

李艷秋7日在臉書描述民眾登記疫苗狀況時談到，這幾天群組熱鬧得很，年長的群組不時傳來報喜聲「我預約到了，可以打莫德納！」恭喜狂賀圖立刻刷滿，有人說一大早，全家守在電腦前，由兒女操盤，預約成功的一剎那，全家歡聲雷動，比中樂透還高興，還有50多歲的群組全都在秀唐鳳設計的網路登記，大家高興的展示排序，後來有人提醒，這根本只是虛擬預約，目的是確定你有施打的意願，有疫苗時再通知你，那時要再一次預約，頓時罵聲連連。

李艷秋表示，有人覺得政府脫褲子放屁，現在各縣市都已經有預約和通知的機制，根本不需要再搞一個，因此質疑中央是不是想要統一搜刮個資？其實他們真正氣憤的，是這個虛擬預約，賣的是虛擬疫苗，竟然敢華麗登場，側翼還一片歌頌，複製造神陳時中的把戲，這個政府買空賣空的遊戲玩不膩，但是一堆人關店失業，實在很難繼續陪玩。

至於疫苗殘劑施打部分，李艷秋透露，還有更年輕一些的小夥伴，討論最多的是要去搶殘劑呢？還是乖乖等永齡基金會捐贈的BNT疫苗？他們大多認為為了搶殘劑跑百米摔跤太不值得，但也有人說他們這個族群，上有老下有小，自己千萬不能倒，能早一點打到一定要爭取，還預告如果他接到可以打殘劑的電話，必須儘速趕到，到時就拜託辦公室大大們成全了。

看完百姓們的心聲，李艷秋說，「想告訴這個政府，你們離人民太遠了，你們已經聽不見預約成功的歡呼聲，其中包含多麼痛心的抗議；你們看不見青壯族群在政府虛擬疫苗的謊言中所累積的憤怒；你們更感受不到為殘劑搶破頭、摔傷腿的年輕世代的無助哀怨。從電鍋蒸口罩，到預約打殘劑，這個政府什麼都沒有準備，也沒有能力善後；最嚴重的是還在用人民的時間、金錢、性命搞意識形態和政治鬥爭」。

最後，李艷秋呼籲，「小老百姓在乎的是三生，那就是生活、生計、和生命，他們巴望著生活恢復正常、生計獲得保障、生命得以延續。做不到的政客們，就讓開吧！」