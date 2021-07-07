台東6月2批AZ疫苗施打，除6月15日關山鎮1名87歲老婦施打3天後出現發燒、休克搶救不治，台東縣衛生局長黃明恩7日表示，另有3長者在施打疫苗後，分別死亡，但原因是否和疫苗有關，需中央認定。

黃明恩說明，6月2批AZ疫苗施打，有8名75歲以上長者身體出現嚴重不良反應，其中有4人死亡，另4人已無大礙；他強調，死亡4名長者是否和疫苗有關，須由中央來認定，而衛生局都依規定通報中央，請民眾勿過度臆測。

據了解，中央6月分別撥補台東縣8000劑及6400劑AZ疫苗，縣府規畫第1至第5類人員接種，其中包含1萬5000名75歲以上長者。6月15日關山鎮1名87歲老婦，施打AZ疫苗後，出現發燒不適症狀，18日中午在家吃飯突失去意識，緊急搶救仍宣告不治，為台東首例。

此外，相較於AZ疫苗，台東縣7月5日開始施打的13247劑莫德納疫苗，施打率達9成9，針對莫德納疫苗是否有不良反應？黃明恩表示尚未接獲相關通報，但持續會掌握。