國內今(6)日新增27例本土病例，再創三級警戒以來新低，外界預期7月12日解封機率高，不過有PTT網友指出，今天確診個案中爆增17例死亡，死亡病例即將與確診數來到「黃金交叉」，眾人一看怕爆，直呼「不妙」、「快被死亡數超車了」。

根據中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增29例COVID-19確定病例，分別為27例本土及2例境外移入；另新增17例死亡；本土病例個案分布以台北市14例最多，其次為新北市11例、屏東縣及彰化縣各1例。

不少PTT網友都認為今(6)日新增17死太驚人。（圖／截自PTT）

看到連日來確診數不斷下降，疫情似乎明顯趨緩，不少人認為7月12日可望如期解封，不少網友紛紛在PTT歡呼「穩了」、「超穩，可以解封了吧」、「13號自由啦」、「電影院餐廳飯店訂起來」。

不過也有網友注意到，原本降到個位數的死亡數今天又暴增，有網友點出死亡數和確診數即將呈現黃金交叉，貼文一出讓眾人怕爆，紛紛回應「死亡又上去了」、「死亡好驚人」、「17死也太高了」、「不妙」、「快被死亡數超車了」、「穩了？」、「穩死的」、「不要想解封了」。

對於全台確診死亡數為何居高不下，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨(5)日表示，死亡案例中有2成是因家屬為解除病患對抗病毒的痛苦，決定放棄治療，否則其實有些是能救回來的，而這個決定也是如今全台確診死亡數居高不下的原因。不過陳時中今天也再度解釋，張上淳的意思並非故意不救，而是家屬簽署DNR，做出不施行心肺復甦術的決定，都應該予以尊重。