本色音樂旗下女嘻哈歌手江靜來台發展多年，上月初帶著7歲兒子「大王」返回大陸老家福州，歷經21天隔離後，終於和父母見面。她時隔1年半才回老家，剛好趁著兒子「大王」放暑假，帶著兒子一起回家鄉順便可以幫爸爸過70歲大壽。

她說這次返家發現爸媽健康出狀況，「我媽那天她暈倒了，然後我帶他們兩個一起去體檢，發現我爸有肺炎，我媽有高血壓跟尿酸過高，我挺擔心他們的。」她經過衡量以後，發現孩子需要她的同時，爸媽也需要，兩邊都沒有辦法捨棄的情況下，「實際上我先留在爸媽身邊，對所有人都是最好的選擇，目前來說。」

因為疫情仍影響著全球，江靜、兒子及全家人都會去打疫苗？她說爸媽身體狀況的關係可能還要去諮詢醫生是否可以施打疫苗，「兒子部分暫時沒有要給他打疫苗，如果全民普及要打疫苗的話，孩子肯定是由學校負責的，全校的孩子都打，那他就一起打，我們還是先處在一個觀望狀態。」她計畫應該會去打疫苗，「因爲我們隔離結束以後，我們這邊的居委會就一直在通知我要去打疫苗，所以我應該會去打。」

她現在會先讓兒子在福州上學，「太臨時決定，還要處理孩子上小學入學事宜，還要處理自己的一些工作上的事情，所以太多事情了，我沒有辦法再仔細的去找其他地方的學習。」她目前因為疫情的關係台灣的工作大部分都暫停，現在會先留在家鄉過暑假，預告內地與台灣都還是有一些工作進行中，「到時候再跟大家分享，請關注本色與我的IG喔。」