國內疫情趨緩，但至今日為止，死亡人數已突破700大關，外界把疫情肇事主因，指向民進黨立委范雲開協調會放寬「機師3+11」防疫政策。衛福部長陳時中日前才說會負起全責，但近日卻改口是專家研議。讓台北市議員羅智強直言，能轉動3+11這顆皮球的人，除桃園市長鄭文燦之外，他想不到別人。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎日前接受政論節目訪問時表示，「專家會議從來沒討論過3+11，那是指揮中心自己的會議」。引發外界爭論。陳時中今天則是在記者會激動回應，「整體的程序已在立法院報告過，我就是負最後的責任」。

羅智強7日在臉書發文表示，先是范雲召開「3+11」協調會，然後說自己只是「轉達陳情」，沒有責任。鄭文燦則是在新聞稿說，要發函給中央支持「0+14」，然後說沒這回事。

羅智強續指，而關鍵人物之一的陳時中，先前曾說要扛下來，然後又推給「單位彙整後向他報告，再交由專家學者研議」，現在李秉穎醫師不認了，直接打臉陳時中。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

羅智強認為，3+11這顆皮球，被民進黨踢來踢去，踢到連李秉穎都打臉陳時中，到底民進黨裡面有誰，不但能夠要范雲、陳時中一起為他圓謊，還要62位立委反對公開3+11會議紀錄，跟桃機有關係而又有這種政治能量的人，除了大阿哥，真的想不到別人。

羅智強臉書。(圖/摘自 羅智強臉書)

對於羅智強說法，新北市議員葉元之留言表示，「那請蔡英文出來面對」。網友則表示，「3+11錯誤的政策，把台灣害慘了，現在還在互踢皮球甩鍋，如此沒有擔當，人民怎麼不憤怒？」。