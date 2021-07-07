機組人員檢疫3＋11被視為防疫破口，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎前天在談話節目表示，專家會議從來沒有討論過3＋11，那是指揮中心自己的會議。對此，民眾黨立委邱臣遠今痛批，政府防疫荒腔走板，甚至互相甩鍋卸責，這全都是因為指揮官大腦沒有協同作戰的觀念，炮轟整個政府都在奇幻漂流迷航中。

新冠肺炎本土疫情5月大爆發，外界把防疫破口矛頭指向機組人員檢疫3＋11政策，疫情指揮中心指揮官陳時中第一時間甩關給副指揮官陳宗彥，後來改口說是他做的決策他負責，民眾黨團發文要求衛福部提供專家小組諮詢會議紀錄，衛福部稱沒紀錄，如今真相大白，該決策根本沒有專家背書。

邱臣遠表示，事實證明陳時中與指揮中心從頭到尾滿口謊言，任何公務員都知道開會要找一堆人背書，再依據會議決議來執行，怎麼可能沒有會議紀錄，新聞稿怎麼可能取代簽函，這簡直是奇幻。

邱臣遠說，指揮中心依照分組功能，橫向指揮各部會機關加入協同作戰，跨部會所屬機關都有重要角色扮演，卻始終只看到指揮中心單向發送指令，各機關幾乎都是被動配合，以致發揮不出協同作戰功能。

邱臣遠以負責邊境管制最重要的機關之一的民航局為例，從頭到尾以非具防疫專業為由，未主動掌握國內外航空公司機組員在諾富特檢疫隔離作業的實際情資，甚至主動函請指揮中心放寬檢疫規定，成為國內疫情做大破口「3+11與諾富特混居」的元兇。

另外，農委會明知各地農產公司負責農產供輸，不能停止營業，本就是群聚感染的高風險目標，不僅未主動規畫全面篩檢及施打疫苗，即便發生疫情後，仍然躲在地方政府後面。