推3+11拿鐵、人與人連結套餐 老闆喊：萬華不是破口 網讚爆

新冠肺炎疫情在短短幾個月內急速升溫，萬華地區一時之間成為疫情重災區，在萬華有間咖啡廳就發揮創意，以疫情事件成立新品牌「咖啡破口」，並用疫情關鍵字替品項命名，如3+11拿鐵等，在網路平台販售引發網友討論。老闆洪浩恩接受《中時新聞網》採訪時表示，製作這樣的創意菜單，希望能借此機會替萬華發聲，並留下抗疫紀錄。

咖啡破口以疫情的事件作為咖啡品項的名稱。(圖/店家提供)

人與人的連結套餐含有兩杯飲品和兩個可麗露。(攝影/邱子軒)

此次疫情在萬華地區深受影響，老闆身為土生土長的萬華人，看著疫情期間自己的家鄉首當其衝，他表示，自己從事咖啡行業10年之久，除了經營實體店面甘心咖啡外，另成立了「咖啡破口」這個品牌，以疫情的事件作為咖啡品項的名稱，例如3+11拿鐵、破・口麗露、人與人的連結套餐等，不少網友提供意見與老闆討論，而之後咖啡店也將推出coffee19的咖啡濾掛包等。

老闆利用咖啡名稱替萬華發聲，並留下抗疫紀錄。(攝影/邱子軒)

老闆提到，推出這些創意菜單並非帶有針對性意味，從疫情爆發一路看著萬華地區被有心人士渲染攻擊，但他看到萬華並不是破口，而是充滿善與包容，居民之間彼此互助，分享資訊和資源等，因此希望透過咖啡分享理念，也為萬華地區留下疫情的紀錄。

老闆與萬華其他咖啡廳合作，送咖啡給醫護人員。(圖/店家提供)

除了透過咖啡紀錄疫情，老闆也與萬華其他咖啡廳合作，送咖啡給醫護人員，以實際行動支持辛苦的一線人員，用團結友愛的心替代謾罵。另外洪浩恩建議政府，萬華是疫情熱區，希望可以增加疫苗的分配，防堵疫情擴散，此外，申請紓困金的流程也該加以簡化，讓民眾更好操作，得到最大的效益。

老闆表示3比11很接近拿鐵的黃金比例。(圖/店家提供)

(採訪/陳盈臻 剪輯攝影/邱子軒)