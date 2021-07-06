台北市長柯文哲稱第7類施打對象為「國家特權」，讓台南市長黃偉哲怒批「全國都在忍雙北」，因雙北疫情嚴重，其他縣市都讓給雙北，質疑這不就是特權？對此，國民黨發言人陳偉杰說，民進黨又再挑撥南北矛盾了，先不管柯文哲的態度對錯，但分類是民進黨政府分的，疫苗是民進黨政府發的，憑什麼說是雙北人的特權？要怪就去怪民進黨政府。

陳偉杰表示，若按照人口以及第7類從業人員的比例，雙北的確比台南多出很多，疫情嚴重程度就更無需置喙，這是救命與人權，跟特權能扯上什麼關係？如今台灣疫苗杯水車薪，疫苗不足該怪誰？

陳偉杰質問，是誰該買足夠而未買？是誰阻擋疫苗代工？是誰一再維護高端、聯亞？是誰拖延民間採購？這難道不是黃偉哲所屬的民進黨政府嗎？如今與其憤怒的責怪雙北，為何不思考如何催促自己的民進黨政府想方設法加速疫苗到位？

陳偉杰指出，此次疫情爆發的新冠病毒源自境外移入，導致防疫破口，最該追究的是放寬機師檢疫為「3＋11」的決策過程與決策者，以及遲遲不肯實施入境普篩的民進黨政府，先前在野黨提案追查「3＋11」，綠委卻甘做遮羞布對其全面封殺。

陳偉杰批評，在野黨建議入境普篩說了1年多，民進黨政府不僅不理還連番修理，搞到連Delta病毒都入境，民怨都快炸鍋了，才被迫從入境不篩，到決定二篩又改三篩，請問黃偉哲敢去追究這些嗎？

陳偉杰砲轟，民進黨「嘴上說是同林鳥，病毒來時各自飛」，天天說著同島一命，卻要別人認了生死有命，最終就只會搞南北對立、分裂台灣。民進黨沒資格怪雙北，現在是全國民眾在忍受民進黨執政，要求蔡政府盡速平復疫情，然後查清真相還給那將近700條人命的家屬以及全國民眾一個交代。