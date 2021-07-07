白宮印太事務協調官坎貝爾昨天表示，美國支持台灣尊嚴、維持堅實的美台非官方關係，不支持台獨。對此，國民黨主席江啟臣說，美國的明確表態，不但是向中國大陸釋放善意，宣示回歸美國傳統外交路線，更是意圖拉緊民進黨早已鬆落的韁繩，請蔡英文總統明白宣示捍衛中華民國，所有涉及國號領土現狀和國家定位的改變，不會進入修憲委員會。

前國安會祕書長邱義仁直言「美國不贊成台獨」，無獨有偶，美國白宮印太事務協調官坎貝爾昨天提到，「我們支持強健的美台非官方關係，不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。

江啟臣批評，即便履行身為中華民國執政黨的憲政責任，和堅持台獨意識形態之間，這兩個目標本身就是衝突與矛盾。民進黨卻仍一方面享受憲法賦予的權力，另一方面又週期性的拋出修憲提案、「台灣地位未定論」的主張，並加速歷史教科書「去中華民國化」的進程。

江啟臣示警，這些作為實際上都不斷在掏空憲法的內涵，侵蝕台灣社會的政治共識，不但讓兩岸關係的基礎更加薄弱，也造成社會撕裂、不斷虛耗的惡性循環。

他指出，相較民進黨的表裡不一，國民黨始終堅持中華民國路線，以及中華民國憲法所代表的價值。因為深知中華民國憲法體制，不但是兩岸往來的基石，溝通的語言與臍帶，更是我們置身國際最有力的支點。

他認為，美國的明確表態，更是給民進黨政府一個明確的提醒，蔡政府在兩岸關係上，過度對立的政治操作，不但已經讓兩岸陷入逐漸難以挽回的僵局，更影響美方戰略模糊下可以保持的彈性，衝擊區域穩定。

江啟臣呼籲蔡政府，不論是民進黨內部的聲音，或是美國政府外部的提醒，都應該體認到在現有的國際形勢和兩岸結構下，台獨之路是走不通的。擁護現有的中華民國體制，回歸既有的兩岸對話基礎，盡可能的維護兩岸關係和平穩定，爭取台灣最大的自主性，才是對當前台灣最務實、最有利的一條路。

「中華民國是我們的最大公約數」，江啟臣提醒，與其邱義仁的苦口婆心，蔡英文的宣示，更是人民的期待，請蔡明白宣示捍衛中華民國，所有涉及國號領土現狀和國家定位的改變，不會進入修憲委員會。

江啟臣接著說，更應該將大陸時期的中華民國歷史，重新放回教科書，政府文書和新聞發布上，也應該回歸憲法稱對岸為「中國大陸」，展現對於中華民國憲法最基本和最直接的尊重。