羅智強今（7）日在臉書直言，「台獨就是最大假消息」，他說，大陸國台辦5日表示，上海復星醫藥是台灣地區獲得BNT疫苗唯一洽購方，而行政院長蘇貞昌卻不滿北京把台灣矮化成「地區」，但羅質疑，若「台灣地區」是矮化，為何現行的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，民進黨不改成「台灣與中國關係條例」？為何要保留條文中的「大陸地區是中華民國領土」，來表達兩岸不是國與國關係？

大陸國台辦5日表示，上海復星醫藥是台灣地區獲得BNT疫苗唯一洽購方，盼台灣相關方面可以依照正常商業規則向上海復星洽購疫苗；蘇貞昌回應時，則對「台灣地區」的說法表達不滿。羅智強直言，事實上現行《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，仍保留條文中的「大陸地區是中華民國領土」，他質疑若「台灣地區」是矮化，前述條文又何必保留？

羅智強說，民進黨說不出來，前國安會秘書長、現任台灣日本關係協會會長邱義仁幫忙解釋，因為「台獨做不到，美國不支持」。羅智強表示，所以基本上，台獨就是選舉騙票用的，那麼為了這個做不到的台獨騙局，民進黨要讓台灣買不到疫苗，要繼續讓人民確診死亡，這是個什麼樣的政黨？

羅智強並提到，過去民進黨的三尊神主牌：公民投票、言論自由與台灣獨立，至此證明都是騙票的謊言，所以未來民進黨還有人敢講台獨，「大家一起把他抓起來關三天」。