前總統陳水扁4日專訪當年堅決反對民進黨修改台獨黨綱、被黨內視為頭號軍師的台日關係協會會長邱義仁，阿扁提到。當年同黨前立委沈富雄和郭正亮都主張修黨綱，但他和前民進黨立委林濁水表態反對。邱義仁則說，政府要宣布台獨「此時不適當」。對此，郭正亮今天上「宅神」朱學恒臉書直播回應當年情況。

前民進黨立委 沈富雄。(圖/本報資料照)

郭正亮6日上朱學恒臉書直播節目，他表示(49:05開始)，《台獨黨綱》是1991年所通過，由同黨前立委林濁水起草，《台灣前途決議文》則是在1999年。阿扁當年要選總統，不可能不面對中華民國，台獨黨綱當時只有「台灣共和國」沒有中華民國，在當時是要怎麼選？一定會被質疑中華民國的立場。

郭正亮提到，也因為當時民進黨主席是林義雄，所以阿扁總統當年就跟他(郭正亮)說，把中華民國納入《台灣前途決議文》裡面，所以他當年就跟林濁水一起草擬稿子，但後來林濁水不認帳，因為他認為，那是阿扁和郭正亮搞的，他從來沒有認過中華民國。

宅神朱學恒回應，「所以是你逼著民進黨走上這條路？」郭正亮則回應，《台灣前途決議文》不等同於黨綱，沒有黨綱的位階，所以後來才決定和同黨前立委沈富雄決定誠實一點，把《台灣前途決議文》等相關文字整合成黨綱，用來取代《台獨黨綱》，雖然當時阿扁已經當選，但黨內最大派系新潮流還是反對的。