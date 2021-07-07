美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）6日對於「美國是否支持台灣獨立」回應，「我們支持強健的美台非官方關係，但強調不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」，國家安全青年智庫認為，中華民國就是最佳解方。

國家安全青年智庫發起人包括台北市議員徐巧芯、朱立倫辦公室發言人凌濤、國民黨青年團總團長陳柏翰、新共和通訊主編林家興以及國民黨松山區黨部委員周皜臣。

國家安全青年智庫表示，台獨主張確無現實意義與需要，中華民國早已經是主權獨立的國家，而在《中華民國憲法》的保障下，台灣與世界上的民主盟友持續共享與強化自由價值，即為最佳解方。拜登政府首次對台獨議題表態，對世界及區域國家都傳遞了相當重要的外交訊息，我們樂見美國政府表態鞏固區域和平的作為。

國家安全青年智庫強調，對民主自由體制的堅持，是中華民國與秉持相同價值的國際盟友必須共同堅守的。而反對台獨、支持中華民國的主權獨立，既是確保上述堅持的前提，又符合台灣民眾願望與需求，更能同時讓美國及中國大陸接受，以維持區域間的和平穩定。

此外，新任AIT台北辦事處長孫曉雅即將上任，國家安全青年智庫對此表示竭誠歡迎，並期待未來持續與AIT保持良好的溝通與互動空間，共同為創造更堅實的台美關係打下長遠基礎。